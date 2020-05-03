Италия: последний день тотального карантина

В Италии отмечают последний день тотального карантина. Меры изоляции, конечно же, полностью не отменят, но с понедельника в стране возобновят работу промышленные предприятия и строительные площадки. В воскресенье в Италии зафиксированы рекордно низкие суточные показатели: 1389 заболевших и 174 умерших — почти втрое меньше, чем в субботу, и почти столько же, сколько в самый первый день карантина.

В Великобритании, которая следует за Италией по числу заразившихся и скончавшихся, пик эпидемии по словам политиков и врачей уже пройден. Но отмену ограничений пока только планируют. Предполагается, что план за подписью переболевшего "Ковидом" премьер-министра появится в течение недели.

Майкл Гоув, министр правительства Великобритании:

"Всеобъемлющий план Бориса Джонсона разъяснит, как мы сможем возобновить работу, как вернуть детей в школы, как ездить на работу, не подвергая себя опасности, и как обезопасить себя на рабочем месте. Но до того, как все эти меры будут предприняты, мы обязаны будем убедиться, что число новых случаев снижается, число смертельных исходов уменьшается, что у системы здравоохранения есть всё необходимое, что предпринятых мер достаточно для того, чтобы предотвратить новую вспышку".

Во Франции изоляцию пока никто не отменял, но в преддверии 11 мая, когда истекает очередной срок, на улицах всё больше людей и машин. Предполагается, всё же, что и эта дата будет не окончательной, во всяком случае не для всех регионов: власти страны заявляют, что карантин будут снимать не одновременно по всей стране, а в зависимости от конкретной ситуации на местах.

В Германии впервые разрешили проводить воскресные церковные службы. Правда, пока в масках и без песнопений, которые, по мнению врачей, способствовали бы заражению. Соблюдается, конечно же, и дистанция. Так, в католическом Кёльнском соборе, вмещающем 800 прихожан, смогли присутствовать только 120.