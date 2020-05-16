Италия снимет ограничения на путешествия с 3 июня

Италия намерена с 3 июня снять запрет на поездки между регионами, а также разрешить въезжать в страну и выезжать из нее в рамках ослабления ограничительных мер, введенных в марте в связи с пандемией коронавируса. Такое решение принял кабинет министров. Однако итальянские власти могут вводить запрет на посещение страны гражданами из государств со сложной эпидемиологической ситуацией. С 18 мая на Апеннинах возобновляется вся коммерческая деятельность.

Поэтапно снимает ограничения и Ирландия. Первая фаза ослабления карантинных мер стартует в следующий понедельник. В стране откроют фермерские рынки, магазины "Все для сада и огорода", оптики и авторемонтные мастерские. Ношение масок рекомендовано, но не носит обязательного характера.

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "Если все пойдет хорошо, мы перейдем к новому этапу открытия нашей страны. Будем смотреть на ситуацию каждые три недели. Следующее подведение итогов состоится 5 июня. Чтобы двигаться вперед, нам надо следовать рекомендациям. Все сейчас довольно условно. И все может меняться. Наш прогресс зависит от нас всех. Необходимо делать то, что мы должны делать".

В Португалии с 18 мая возобновят работу кафе, рестораны и кондитерские. В магазины можно будет заходить только в маске. Рестораны могут быть заполнены не более чем на 50%. Свои пляжи Португалия вновь откроет свои пляжи 6 июня. При этом отдыхающих призывают воспользоваться мобильным приложением, которое сообщит, на каких именно пляжах есть места.