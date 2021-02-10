Европарламент одобрил Фонд восстановления и устойчивости: на что он будет направлен?

На этой неделе в центре нашего внимания – план восстановления европейской экономики после пандемии.

Чтобы снова поставить Европу на ноги понадобится 672, 5 млрд евро. Но для получения доступа к этим средствам странам-членам нужно показать свое желание перейти на "зеленую" экономику.

Фонд восстановления и устойчивости составляет основную часть плана по восстановлению европейской экономики после пандемии (750 млрд евро), известного как "Следующее поколение ЕС".

В декабре 2020 года между Европейским парламентом и Советом ЕС была достигнута политическая договоренность по Фонду восстановления и устойчивости, а 10 февраля 2021 года он был официально утвержден парламентом.

Но для начала разберемся, что из себя представляет европейский план восстановления:

Что такое Фонд восстановления и устойчивости?

В основе плана ЕС по восстановлению Европы после пандемии коронавируса лежит Фонд восстановления и устойчивости.

Состоящий из 312,5 млрд. евро в виде грантов и 360 млрд. евро в виде займов (всего 672,5 млрд. евро), он будет потрачен на государственные инвестиции и реформы, направленные на укрепление экономик стран ЕС. Чтобы получить доступ к средствам фонда, стране-члену нужно подготовить национальный план восстановления, который предусматривает:

Выделение 37% из этих средств на переход к более "зеленой" экономике и 20% — на внедрение технологий по оцифровке этой экономики. Эти планы должны быть представлены Европейской комиссии к концу весны, а первые выплаты предусмотрены уже летом.

Переход на "зеленый" водород

Гийом Дежарден отправился в Прованс, где на долю из этого восстановительного фонда рассчитывает проект "зеленой" водородной установки.

Солнце Прованса уже питает здешнюю энергетику. Но теперь солнечные электростанции могут быть использованы для питания крупнейшей во Франции установки по производству "зелёного" водорода, который используется для производства биотоплива — более чистой альтернативы дизельному топливу.

Два энергетических гиганта Total и Engie объединились для запуска проекта "Массилия", но рассчитывают на государственную поддержку для запуска "зеленого" водородного сектора.

Это важно, потому что стоимость первых произведенных единиц значительно выше, чем, если бы вы использовали существующие промышленные объекты, уже работающие в полном масштабе. Поэтому для того, чтобы конечный продукт был доступен по приемлемой для потребителя цене, вам нужно на начальном этапе помочь ему, помочь ему за счет этих средств Жан-Мишель Диас региональный представитель по Средиземноморью, Total

На данный момент в производимом здесь биотопливе используется так называемый "серый" водород, образующийся из ископаемого топлива. Заменить его планируется "зеленым" водородом, который вырабатывается солнечными батареями, что позволит еще больше снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Надежды Engie и Total на получение госфинансирования не безосновательны. Франция подготовила план восстановления стоимостью 100 млрд. евро, 40 млрд. из которых приходятся на Европейский план восстановления и устойчивости.

Около трети из этих средств, 30 млрд евро, будет направлено на "зеленый" переход, с инвестициями в реконструкцию зданий, экологически чистые транспортные средства и промышленную декарбонизацию.

"Зеленый" водородный сектор получит 7 млрд евро: 2 млрд из плана восстановления в течение следующих двух лет, а затем еще 5 млрд к 2030 году.

По словам эксперта, такая водородная установка также поможет восстановлению экономики региона.

Экономический эффект был оценен на основе объявленной национальной водородной стратегии. А именно - создание от 50 000 до 150 000 рабочих мест. И я считаю, что это скажется и на инвестициях, потому что эти деньги, скорее всего, позволят нам сэкономить на последствиях изменения климата Сильван Бремон заместитель гендиректора Capenergies

Находящийся по соседству производитель водородных батарей Helion сам не будет подавать заявку на получение государственных средств, но уже ожидает доходов от будущего процветающего сектора.

Промышленное производство идет рука об руку с инвестициями в производственные комплектующие, оборудование для тестирования и инфраструктуру, поэтому ожидается, что эта установка будет расширяться. Сегодня у нас работает около 40 человек, а к концу десятилетия мы ожидаем, что их станет уже более 100 Бенуа Веси директор по операциям, Helion

Как будет распределяться Фонд восстановления и устойчивости?

В Брюсселе оцениваются планы восстановления, предоставленные странами-членами. Мы здесь, чтобы пообщаться с вице-президентом Валдисом Домбровскисом.

Наоми Ллойд, Euronews:

Большое спасибо за участие в нашей программе. Фонд восстановления и устойчивости призван помочь европейским экономикам войти в колею. Это был довольно долгий путь к сделке, не так ли?

Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии:

— Конечно, это были сложные переговоры, но надо сказать, что в итоге мы создали беспрецедентный с точки зрения ЕС финансовый пакет - это очень существенная сумма. Так что сейчас главное, чтобы эти деньги действительно пошли в экономику, и были потрачены эффективно.

Наоми Ллойд, Euronews:

Из репортажа нашего корреспондента мы узнали о проекте "зеленой" водородной установки. Правительства должны инвестировать именно в такого рода проекты?

Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии:

— Именно. Значительная часть Фонда восстановления и устойчивости должна быть связана с нашей работой по обеспечению климатической нейтральности. И чистый водород, несомненно, является одним из таких направлений работы. Но в конце концов, каждое государство-член должно само решить, на какие именно проекты оно делает ставку. Так что в данном случае Франция должна решить, следует ли представлять этот проект в своем плане по восстановлению и повышению устойчивости. Но если мы говорим о "зеленом" переходе, то есть много других направлений, которые можно финансировать за счет возобновляемых источников энергии, то есть то, что мы называем "волной обновления". Например, повышение энергоэффективности зданий и многих других областей.

Наоми Ллойд, Euronews:

Теперь, для наших зрителей, многие из которых потеряли работу или бизнес, каким образом эти средства смогут помочь лично им?

Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии:

— На самом деле, это ключ к тому, чтобы эти деньги как можно быстрее начали поступать в реальный сектор экономики, а значит, непосредственно, к ее участникам. И это следует рассматривать также в контексте наших неотложных антикризисных мер. За последний год мы сделали много для поддержки предприятий, пострадавших от кризиса.

Наоми Ллойд, Euronews:

Еврокомиссия обещала первые выплаты летом. Можете ли вы гарантировать это?

Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии:

— Это то, к чему мы стремимся на сегодняшний день. Важно, чтобы государства-члены подготовили свои планы по восстановлению и устойчивости, которые утвердит Европейская комиссия. Именно они станут основой для выплаты этих денег. Мы начнем выделять средства после утверждения плана, и это составит 13 % от предоплаты. И такую существенную сумму мы планируем направлять странам-участницам на первом этапе. Но есть еще один важный момент – чтобы Еврокомиссия вышла на рынки и взяла эти деньги в долг, нам нужно, чтобы все страны-участницы ратифицировали этот план. Это обязательное условие для получения этих средств государствами-членами.

Европа продолжает оправляться от пандемии, но в то же время ей нужно как можно скорее направить средства на восстановление нуждающимся странам.