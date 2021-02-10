Мировая столицы пиццы: с Неаполем спорят Нью-Джерски и Чикаго

Этот спор начался в социальных сетях с обмена сообщениями между Чикаго и Нью-Джерси, когда в США, отмечался Национальный день пиццы.

"Гордимся тем, что являемся мировой столицей пиццы" - гласит твит на официальном аккаунте Чикаго.

"Нью-Джерси - мировая столица пиццы"

Этого было достаточно, что бы вызвать бурную реакцию у итальянских пользователей. В аккаунтах Чикаго и Нью-Джерси появились тысячи ироничных замечаний. В большинстве своем от неаполитанцев, которые указывали, что одно из самых популярных блюд в мире имеет итальянское происхождение, а еще конкретнее - неаполитанское.

В стороне от дискуссии не остался Сальваторе Эспозито, звезда телесериала "Гоморра". Ответ родившегося в Неаполе Эспозито на "заявку Чикаго" был кратким и ясным: "Только после Неаполя, мои американские друзья!"

Считается, что пиццу привезли в США итальянские иммигранты. По последним оценкам, в Соединенных Штатах продается около 3 миллиардов пицц в год: каждый американец потребляет в среднем 10 килограммов лепешек с начинкой, а пиццерии составляют 17% от всех ресторанов в стране.