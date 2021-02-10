Австрия вступает в борьбу с новым штаммом

Австрия пытается сдержать распространение южноафриканского штамма коронавируса, вспышка которого выявлена в федеральной земле Тироль. В стране ограничивается свобода передвижения, ужесточается пограничный контроль. Теперь прибывающие из-за рубежа должны предъявить отрицательный результат теста, а по прибытии – зарегистрироваться. На венгерско-австрийском пограничном пункте Клингенбах проверяют каждый автомобиль, что регулярно приводит к километровым заторам.

Около года назад именно тирольский горнолыжный курорт Ишгль стал одним из главных очагов коронавируса в Европе, и теперь здесь боятся повторения подобной ситуации. Новый штамм коронавируса более заразен и распространяется в два раза быстрее. В Северном Тироле уже зафиксировано по меньшей мере 430 инфицированных, поэтому, начиная с пятницы, выехать отсюда можно будет лишь при наличии отрицательного теста.

– Вспышка южноафриканского варианта в Тироле – крупнейшая из выявленных сейчас в Европейском Союзе, – заявил Себастьян Курц, канцлер Австрии. – Необходимо предпринять меры – как в самом Тироле, так и для того, чтобы не допустить распространения вируса за его пределы, по всей Австрии.

Курц выразил также обеспокоенность тем, что вакцина АстраЗенека оказалась значительно менее эффективной против нового штамма коронавируса. Между тем, недавно власти заметно ослабили в стране ограничительные меры, разрешив открытие школ и предприятий. Из Австрии передаёт корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер:

– Эта полицейская операция – одна из крупнейших в стране за последние годы. Власти стремятся хотя бы замедлить распространение нового штамма за пределы Австрии. Между тем, несколько случаев заражения им уже выявлены в других частях страны. Возможно, меры принимаются с опозданием.