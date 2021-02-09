Эксперты о коронавирусе: маловероятно, что SARS-CoV-2 появился в результате лабораторного инцидента

Как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку? Вопрос по-прежнему остается открытым. Работающие в Китае эксперты ВОЗ изучили несколько гипотез и пришли к выводу, что версия заражения человека коронавирусом напрямую от летучих мышей маловероятна. Скорое всего, в передаче вируса "виновен" промежуточный носитель, которого нужно определить. С этим согласны и китайские специалисты.

Лян Ваньнянь, проректор Института общественного здравоохранения: "SARS-CoV-2 , возможно, возник в результате зоонозной трансмиссии, но резервуарных хозяев предстоит идентифицировать".

Присутствовал ли коронавирус нового типа в Китае до декабря 2019 года, когда впервые в Ухани зафиксировали вспышку заболевания атипичной пневмонией?

Питер Бен Эмбарек, глава миссии ВОЗ в Ухани: "Ученые не нашли доказательств наличия крупных вспышек, которые могли быть связаны со случаями COVID-19 до декабря 2019 года в Ухани или где-либо еще".

Эксперты указали, что вспышки коронавирусной инфекции, помимо рынка "Хуанань" в Ухани, были и на других подобных объектах. При этом они отметили, что не имеют достаточных данных, чтобы установить, каким образом коронавирус попал на рынок морепродуктов в Ухани.

Практически опровергли ученые и гипотезу о появлении коронавируса в результате лабораторного инцидента. "Это крайне маловероятно", - заявил Питер Бен Эмбарек.

Коронавирус нанес огромный ущерб всем странам мира. По данным ВОЗ, за период пандемии выявлено почти 106 миллионов случаев заражения инфекцией. Более двух миллионов человек скончались от последствий COVID-19.