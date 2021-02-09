"Любовь сильнее страха": соратники Навального готовят новую акцию

Соратники Алексея Навального призвали россиян к очередной акции в поддержку оппозиционера, но - в в новом формате. Руководитель сети штабов Леонид Волков предложил сторонникам вечером 14 февраля всего на 15 минут выйти на улицу и включить фонарик на телефоне или зажечь свечу, возможно, в форме сердца в честь Дня святого Валентина. Название акции - "Любовь сильнее страха".

"Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов", – написал Волков в своем Twitter.

Ранее он заявил, что люди не будут "пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией". В результате последних акций 31 января и 2 февраля в ОВД по всей стране оказались около 11 тысяч человек. Многие жаловались на чрезмерное применение насилия силовиками в ходе задержания и издевательства за стенами отделений полиций.

На новость уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем. Но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности". На вопрос, расценивают ли власти заявление Волкова как призыв к несанкционированной акции, чиновник не ответил.

Ранее Леонид Волков отметил, что из-за количества арестованных и избитых сторонников и ради продолжения работы по подготовке к осенним парламентским выборам новые манифестации решено отложить до весны.