Монополия на насилие: избыточно или законно? | #КУБ

Массовое применение электрошокеров, многочасовое ожидание в автозаках на морозе перед "заселением" в ОВД, внутри - переполненные камеры и побои. Так рассказывают об опыте своего задержания участники манифестаций в поддержку Алексея Навального последних дней. По их итогам в отделениях полиции по всей стране оказались, по данным "ОВД-Инфо", свыше 10 тысяч человек, возбуждены 50 уголовных дел.

"Никаких репрессий нет", а решительные действия полиции в ходе несогласованных протестных акций стали ответом на провокации, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так что это? Нарушение прав человека или искажение фактов происходящего в стране? Тему обсуждали на переговорах в Москве верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава МИД России Сергей Лавров.

Настоящие баталии мнений разворачиваются и в рунете. Пропорциональна ли примененная против митингующих сила исходившей от них угрозе? Кого защищает тот сотрудник полиции, что направил табельное оружие в в протестующих в Петербурге?

Говорит о “крепких нервах” полицейских корреспондент “Комсомольской Правды” Александр Коц: “Иные задержания так и хотелось назвать "бархатными", со "спасибо-пожалуйста" и "любезно прошу в автобус". Жесткие задержания, конечно, тоже были” Показаться же, что “силовики хватают кого попало, могло стороннему наблюдателю”, считает он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не отрицает – били, но обращает внимание на то, как били: "Факты полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах ОБСЕ упорно игнорируются официальными лицами и ведущими СМИ", - заявляет она и прилагает подборку кадров с разгонов митингов, в частности в США и Франции для сравнения.

Глава “Комитета против пыток” Игорь Каляпин объясняет, почему российских правоохранителей не склонны привлекать к ответственности за избыточное насилие: иначе они начнут действовать по закону, считает он.

“А по закону начнут - не пойдут разгонять. Скажут: пока никто кирпичи не начнет кидать, поджигать тут все – не будем. По закону так. А власти это надо? Нет. Надо чтоб разгоняли. Если не будут, будет больше народу приходить на акции. А значит невозможно будет не реагировать. Им надо протесты локализовать, нужно запугать народ насилием и всякими последствиями – увольнениями, отчислениями из вузов, - говорит Каляпин. - У государства должна быть монополия на применение насилия. Другое дело, что насилие должно быть законным, понятным во всех случаях".

Эксперт утверждает: силовиков изначально настраивают на определенное отношение к протестующим. И они совершенно искренне уверены в том, что те выходят на улицы за деньги, что Навальный - агент Госдепа.

Если и правоохранительные органы и спецслужбы столько лет готовились к тому, чтобы предотвращать какую-нибудь "оранжевую революцию", то они будут видеть ее признаки даже там, где не особенно разглядишь Екатерина Шульман политолог

А бывший пресс-секретарь Навального Анна Ведута называет силовиков "карателями" и критикует тех, кто признается в отсутствии сочувствия к протестующим лишь потому, “что те знали, на что шли", и кто "говорит ОМОНу "работайте, братья" совершенно не осознавая, что завтра будут бить их".

Мы предложили нашим читателям и зрителям рассказать, с чем, по их мнению, связано насилие на улицах во время последних акций протеста? В первые часы голосования две трети участников опроса ответили, что всему виной - жестокость полиции, а не провокации протестующих. А что думаете вы?

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