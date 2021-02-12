"Хочешь мира — готовься к войне": Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если Брюссель будет проводить политику экономических санкций.

В руководстве ЕС сейчас рассматривают возможность подобных мер в связи с делом Алексея Навального. В Москве уже неоднократно давали понять, что считают пристальное внимание Европы к этому вопросу грубым вмешательством во внутренние дела России.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

"Исходим из того, что мы готовы — в случае, если еще раз увидим, как уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне".

Представители ЕС воздержались от конкретных комментариев, но отметили, что слова Лаврова соответствуют общей тенденции развития двусторонних отношений, которые сейчас, по мнению Брюсселя, "далеки от удовлетворительных".

Петер Стано, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС:

"Для нас ясна российская реакция, взгляд России на то, как они хотят развивать отношения. Для этого нам не нужно слушать интервью министра иностранным СМИ. Мы получили ясные ответы на инициативу Борреля, на то, хотят ли они изменить негативные тенденции в наших отношениях. Россия своими действиями подчёркивает своё видение того, как они хотят строить отношения с Евросоюзом".

В начале февраля Москву посещал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Во время его визита проходил суд над Алексеем Навальным и акции в его поддержку, разогнанные правоохранительными органами. Тогда же Москва заявила о высылке европейских дипломатов, участвовавших в этих акциях.

В целом же отношения между Москвой и Брюсселем остаются напряжёнными с 2014 года, после аннексии Крыма.