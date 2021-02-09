Коронавирус: ВОЗ перепроверяет вакцину AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения созвала комиссию экспертов, специалистов по иммунизации, чтобы еще раз ознакомиться с результатами испытаний вакцины AstraZeneca.

В воскресенье профильное ведомство ЮАР приостановило прививочную кампанию, в которой использовался англо-шведский препарат, созданный при участии ученых из Оксфорда.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Эти известия вызывают нашу озабоченность, но необходимо сделать несколько оговорок. Известно, что приостановка была вызвана результатами, и речь там шла, во-первых, о количестве тех, кто принимал участие в испытаниях, и, во-вторых, эти люди были моложе и здоровее. Сейчас наша цель - установить, сохраняется ли эффективный иммунный ответ, если форма заболевания варьируется от среднетяжелой до тяжелой".

Так называемый "кентский штамм"не только на 30% более заразен, но и более летален: эти выводы были сделаны в результате исследования, проведенного сотрудниками Лондонского института инфекционных болезней. Чтобы точно установить, каким именно штаммом заражаются жители Британии, уже созданы производства для выпуска новых пцр-тестов, одно из них посетил глава кабина Джонсон.

Во Франции власти ужесточают санитарные протоколы в школах - там запрещены матерчатые маски, от учащихся требуется носить хирургические СИЗ.

Эти решения властей вызвали недовольство и профсоюзов учителей, и профсоюзов школьных врачей, медики уже обратились к правительству с открытым письмом, в котором потребовали закрытия школ на весь период каникул, которые во Франции распределены в зависимости от зоны проживания.

В Италии идет прививочная кампания, первыми инъекцию начали получать обитатели медико-социальных учреждений и их сотрудники, как и врачи, теперь вакцинируют тех, кто старше 80, но живет у себя дома.

Вот что говорит 87-летняя Мирелла: "Да, теперь я чувствую себя в большей безопасности. Ну и если все пойдет так, как планируется, мы сможем выходить из дома. Надеюсь, скоро все это кончиться. И больше не будет сидения взаперти, и других жертв от всех нас не потребуется.