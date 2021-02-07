Этнические меньшинства не доверяют вакцинам

Лидеры самых крупных и влиятельных религиозных общин Великобритании присоединяются к акции, цель которой убедить прихожан сделать прививку от коронавируса.

По результатам исследования, проведённого по заказу британского правительства, выяснилось, что очень многие представители этнических меньшинств прививку делать не хотят. Согласно этим данным, 72% чернокожих британцев заявили, что скорее всего откажутся от вакцинации. Среди выходцев из Пакистана и Бангладеш таких более 40%. Причём выяснилось, что отговаривают от прививок в первую очередь общинные религиозные лидеры.

Майкл Дейвс, врач больницы Шрусбери:

"Что меня больше всего поразило — моя собственная коллега, чернокожая медсестра, отказалась делать прививку. Я ей говорю — давай, это же необходимо, а она — нет, мой пастор сказал, что не нужно. Это меня настолько удивило и разозлило, что я потребовал у неё телефон этого самого пастора, чтобы лично с ним поговорить".

По словам исследователей, причина здесь в традиционном недоверии к медицинской системе, как и к другим правительственным институтам. Представители многих этнических групп по-прежнему ощущают давление расизма и дискриминации.

В среднем же по стране привиться готовы более 82% населения, а среди граждан старше 75 таких 96%.