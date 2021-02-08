COVID-19: в ЮАР отложили применение вакцины AstraZeneca

Начало применения вакцины, созданной англо-шведской компанией AstraZeneca в сотрудничестве со специалистами Оксфордского университета властями ЮАР отложено: выяснилось, что препарат не слишком эффективен против южноафриканского штамма коронавируса, об этом сообщил минздрав страны.

Один из разработчиков средства заявил, что AstraZeneca все же защищает от наиболее тяжелых форм заражения.

В Венгрии, в которой власти одобрили использование и AstraZeneca, и российской вакцины Sputnik V еще в январе, наготове уже 40 тысяч доз препарата, разработанного специалистами из центра имени Гамалеи.

Прививочная кампания стартует на этой неделе, как это объясняет директор Национального центра здравоохранения Венгрии Цецилиа Муллер: "Мы закончили изучение Sputnik V, показавшей хорошие результаты. Так что обе вакцины получили "зеленый свет" для применения, они эффективны и безопасны".

Тем временем в Венеции проходит карнавал, или "прощание с мясом" накануне Великого поста, который соблюдают практикующие католики.

Раньше на этих улицах были многомиллионные толпы, пандемия внесла коррективы, туристов практически нет.

Венецианцы, правда, не сдаются: "Мы здесь для того, чтобы сказать - наш город возродится, как это уже случалось в его истории. Мы уверены, мы с оптимизмом смотрим в будущее".

За истекшие сутки в Италии были зарегистрированы свыше 11 с половиной тысяч новых случаев заражений, за то же время COVID-19 окончился летальным исходом для 270 пациентов.