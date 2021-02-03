В прокат вышел новый иранский фильм ужасов

Фильм ужасов "Ночь" иранского режиссера Куроша Ахари — первая с 1979 года американская картина, одобренная для показа в Иране.

Фильм, который теперь доступен в интернете, рассказывает об иранской супружеской паре с ребенком, останавлившейся на ночь в отеле Лос-Анджелеса. Там с молодой семьей начинают происходить странные вещи.

Курош Ахари, режиссер и соавтор сценария

"Героям приходится столкнуться с правдой, которую они пытались долго скрывать. И это происходит в небезопасном месте".

Главных героев в фильме сыграли Ниуша Джафарян и Шахаб Хоссейни. Хоссейни известен своими работами с режиссером Асгаром Фархади. После съемок в его картине "Развод Надера и Симин", актер получил Серебряного медведя за лучшую мужскую роль на Берлинском кинофестивале в 2011 году, а роль в фильме "Коммивояжер" принесла Хоссейни награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале в 2016 году.

Шахаб Хоссейни, актер

"Я думаю, что страхи порождаются неизвестностью. Если бы мы могли расширить наши знания, то и страхи стали бы меньше".

Фильм ужасов "Ночь" был хорошо принят кинокритиками. Теперь его можно взять в прокат или купить на специальных видеоплатформах, а так же найти у операторов кабельного телевидения.