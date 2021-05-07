Оппозиция в Беларуси: "Выйти на площадь!"

Выборы в Беларуси вызвали масштабные протесты тех, кто счел результаты сфальсифицированными в пользу действующего главы страны Александра Лукашенко.

Власти жестко подавляли выступления, отправляя оппозиционеров в тюрьмы.

Павел Латушко, член Координационного совета оппозиции республики, призвал к новым манифестациям против властей в грядущее воскресенье, в День Победы: "С одной стороны, это фактор показать, что мы не сдаёмся, что мы не согласны с той фальсификацией выборов, которая произошла 9 августа 2020 года, с тем насилием, которое осуществляет режим сегодня в отношении белорусов.

Так же для нас очень важно дать сигнал и мировому сообществу, что белорусы не согласны с тем режимом, который существует в нашей стране сегодня".

Политик подчеркнул, что нынешнее преследование оппозиции в Беларуси - настоящие репрессии инакомыслящих, худшие на памяти европейцев за последние 40 лет.

Павел Латушко призвал ЕС ввести более жесткие санкции, чем те, что уже действуют в отношении Минска.

Павел Латушко, политик, член Координационного совета оппозиции Беларуси: "Мы говорим о репрессиях в отношении сотен тысяч белорусов, миллионов белорусов в это время, когда есть погибшие, убитые, пытки…И в этот момент вы говорите, что санкции против 88 человек и 7 предприятий, не имеющих никакого значения для экономики страны, являются санкциями? Ну, Лукашенко с этого, к сожалению, только смеётся и использует это, конечно, в пропагандистских целях. Реальных санкций ещё не наступило, эффективных санкций ещё нет.

Санкции — не самоцель, санкции — инструмент для того, чтобы заставить режим прекратить репрессии в отношении белорусов".

Несмотря на призывы к Минску как европейских политиков, так и членов Координационного совета оппозиции Беларуси к диалогу, Лукашенко неоднократно заявлял что никаких дискуссий вести не будет - ни о проведении что повторных выборов на справедливых условиях, ни о прекращении жестокости полиции, ни об освобождении политзаключенных.