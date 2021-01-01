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Западный берег реки Иордан

Стычки палестинцев с израильскими военными

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 Ирина Шелудкова
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Палестинцы протестуют против строительства еврейских поселений
Палестинцы протестуют против строительства еврейских поселений   -   Авторское право  AP Photo/Majdi Mohammed
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На Западном берегу реки Иордан сотни палестинцев вступили в столкновения с израильскими военными в знак протеста против строительства поста охраны вблизи еврейских поселений. Стычки произошли в районе населенного пункта Дейр-Джарир в 10 километрах от Рамаллаха.

В деревне Аль-Тувана неподалеку от Хеврона один палестинец получил тяжелое огнестрельное ранение в результате потасовки с израильскими военными, которые проводили операцию по изъятию оборудования у палестинцев, занимающихся строительной деятельностью на юге Хевронского нагорья. Власти Израиля не признают многие палестинские поселения в этом районе и регулярно предотвращают здесь строительные работы, которые считают незаконным.