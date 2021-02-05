"Антиковидные" меры побеждают грипп

Положительный побочный эффект "антиковидных" мер — резкое снижение заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями. Немецкий институт Роберта Коха опубликовал данные, согласно которым по всей Германии с начала этого года подтверждено менее 400 случаев гриппа. В январе прошлого года было более 20 тысяч. Подчёркивается, что это только лабораторно подтверждённые диагнозы, то есть реальные цифры много выше — но масштаб сокращения они иллюстрируют.

Поскольку коронавирус и вирус гриппа распространяются схожими путями, то и меры противодействия одинаково эффективны: ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция и запреты на массовые собрания.

Этот эффект отметили ещё прошлой весной, когда на фоне первого "локдауна" число респираторных заболеваний резко упало, а сезон гриппа закончился раньше обычного.