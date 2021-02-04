Борьба с коронавирусом: эффективно ли введение двух доз вакцин от разных производителей

Ученые Оксфордского университета проведут первое в мире исследование, посвященное проверке эффективности инъекции двух доз вакцины против коронавируса от различных производителей. Речь идет о том, что первую прививку добровольцы получат, скажем от Pfizer-BioNTech, а вторую от АstraZeneca. В испытаниях примут участие более 800 добровольцев старше 50 лет, которые не прошли вакцинацию.

Мэтью Снейп, доцент кафедры педиатрии и вакцинологии Оксфордского университета: "Мы планируем отобрать участников для исследования уже в текущем месяце, в феврале. Это позволит нам возможно в июне-июле получить первые результаты, по меньшей мере, касающиеся выработки антител. Это наша цель. Данные исследовния в последствии могли бы повлиять на выбор второй дозы вакцины в рамках прививочной кампании".

Вакцинация, правда разными темпами, идет по всему миру. Опросы проведенные в странах Европы и США, показывают, что порядка 20-25% французов, немцев и американцев могут отказаться от прививки. Среди причин - нехватка достоверной информации о вакцинах и недоверие властям.

Тем временем в Европе все чаще заглядываются на россискую прививку "Спутник V". Венгрия стала первой страной ЕС одобрившей "Спутник V". Первая партия препарата уже прибыла заказчику. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность (91,6% )и безопасность.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "Для нашего правительства вопрос закупки вакцины не является политическим. Для нас не важно, черный кот или белый, лишь бы ловил мышей. Мы используем западные вакцины, вакцины из восточных стран, российские, китайские, американские, а также британские".

В Португалии, где власти фиксируют снижение числа новых случаев инфицирования коронавирусом, уже привиты медицинские работники. На севере страны настала очередь получить вакцину для граждан старше 80 лет и пядидесятилетних людей с хроническими заболеваниями. На следующем этапе компании буду привиты 900 тысяч жителей республики.