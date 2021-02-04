Пандемия отвлекает от диагностики и лечения рака

Пандемия Covid-19 вызвала в Европе катастрофическое нарушение работы онкологических служб, сообщила Всемирная организация здравоохранения во Всемирный день борьбы против рака. В каждой третьей стране ЕС отмечены задержки с диагностикой и лечением, особенно во время первой волны коронавируса, весной прошлого года. Это уменьшило на шансы на излечение или выживание сотен тысяч пациентов. О такой реальности рассказали в интервью Euronews бельгийский онколог и британский исследователь раковых заболеваний.

«В апреле количество диагносцированных случаев уменьшилось на 44%, а в сентябре – на 14% по сравнению с месяцами прошлого года, - сказала бельгийка Анн Букьо. – Это означает, что в сентябре 5 тыс больных раком не узнали о своей болезни.»

«Четыре из десяти пациентов не получили, например, химиотерапию в нужное время, - сказал британец Марк Лоулер. – Это оказало пагубный эффект на больных и на онкологические службы по всей Европе».

Учтя опыт последнего года, Еврокомиссия пообещала разработать план действий на случай подобных непредвиденных обстоятельств в будущем. Решено, в частности, больше применять телемедицину и удаленный мониторинг. Но наши эксперты сетуют на то, что план не предусматривает мер против душевного и физического переутомления, а также материальных потерь участников таких событий.

"Люди очень сосредоточены на этой пандемии, её внешние проявления вызывают большое беспокойство и стресс, - сказала Анн Букьо. - Есть люди, которые оказываются в тяжелой экономической ситуации, когда им не могут как следует помогать другие или государство. Многие испытывают проблемы со здоровьем, но не обращаются к врачу, даже имея тревожные симптомы. Для специалистов нашего профиля это, в первую очередь, признаки рака кожи. Такие люди должны срочно записаться на приём к доктору или немедленно подвергнуться осмотру».

Европейская онкологическая организация предлагает правительствам развернуть в средствах массовой информации кампанию с целью разъяснить людям, что пандемия не должна их удерживать от обращения за медицинской помощью. Эксперты также добиваются увеличения расходов на исследования.

«На первой фазе пандемии мы увидели падение активности в клинических испытаниях, а также в анализе научных результатов - и то и другой примерно на 80%, - сказал Марк Лоулер. - Поэтому очень важно, чтобы мы не сбавляли темпов исследований. Мы видели, как быстро удалось разработать вакцины против коронавируса, когда были задействованы ресурсы. А теперь нужно увеличить инвестиции в исследования рака, чтобы найти более эффективные способы диагностики и лечения пациентов ».

Европейская комиссия объявила, что уже в этом году создаст новый Центр по изучению рака и будет добиваться того, чтобы профилактикой онкологических заболеваний были охвачены все группы населения.