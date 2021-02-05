Пандемия в Европе: "свет в конце туннеля"?

В Германии к концу этой недели в палатах интенсивной терапии и в реанимационных отделениях больниц находятся свыше 4 200 пациентов, и их состояние вызывает озабоченность врачей, вместе с тем, по мнению властей, темпы распространения инфекции - как благодаря ограничительным мерам, так и активно ведущейся вакцинации, снижаются.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Некоторое время назад я указывала на то, что зимние месяцы будут для нас самыми тяжелыми, и так оно и оказалось. Но уже сегодня можно говорить о том, что пик второй волны заражений пройден. Тем не менее, это не снимает с нас ответственности за наше поведение. Мы также не должны расслабляться. С течением ближайших недель все больше пожилых людей и тех, для кого заражение может стать фатальным, получат прививку, поэтому снизится нагрузка на нашу больничную систему и медиков. Мы видим свет в конце этого туннеля".

Во Франции, где власти критикуют со всех сторон за недостаточные темпы вакцинации, правительство предпочло не вводить новые ограничения, но и не ослаблять уже действующие. Мечтающие о катании на лыжах жители должны будут запастись терпением, скорее всего, на год - в этот зимний сезон подъемники ни в Альпах, ни в Пиренеях работать не будут.

И если про "Sputnik V" Макрон говорил несколько дней назад в одобрительном тоне, то про китайскую вакцину он сказал следующее: "У меня нет никакой информации по поводу этого медикамента. Так что тут мне нечего комментировать. Что касается среднесрочной или в долгосрочной перспективы, я практически уверен, что он окажется бесполезным против новых штаммов и не поможет решить проблемы распространения инфекции".

Пока на территории ЕС разрешены к применению - в порядке даты одобрения - препараты от Pfizer BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Последняя из перечисленных вакцин не рекомендована для инъекций тем, кому больше 65 лет из-за недостаточного иммунного ответа организма.

В Соединенном Королевстве кабинет министров решает, как именно будет ужесточен обязательный 10-дневный карантин для всех прибывающих в страну из-за рубежа, включая и обладателей британских паспортов.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании: "Нынешние рестрикции в двух словах выглядят следующим образом: причина выезда и въезда должна носить абсолютно императивный характер, и все приехавшие будут помещены в изоляцию на полторы недели".

Количество зараженных в европейской части Старого Света приближается к 31 миллиону, почти четыре миллиона инфицированных приходится на Альбион, и там же зарегистрировано наибольшее количество летальных исходов - на Британских островах от COVID-19 скончались более 110 тысяч человек.