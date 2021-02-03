"Евровидение" возвращается в мае

"Евровидение" возвращается!
В прошлом году впервые с 1956 года проведение песенного конкурса было отменено из-за пандемии. Но в этом, 2021, он все же будет проведен, как и предполагалось в Роттердаме, но в необычном формате - виртуально без зрителей. Участникам, не сумевшим приехать в Нидерланды, будет разрешено использовать заранее подготовленные живые записи своих выступлений.
Полуфиналы "Евровидения" пройдут 18 и 20 мая, финал - 22-го.
Первый сценарий предполагает социальное дистанцирование, второй - в условиях запретов на перемещение участников и третий - при карантине.
Российская группа Little Big имеет большие шансы на победу, их песня Uno набрала больше всего просмотров среди претендентов. Но в этом году, по правилам конкурса, - им придется выступать уже с другой композицией.
Этому конкурсу нет равных. В 2019 году "Евровидение" собрало у экранов около 182 миллионов зрителей. За 64 года своего существования песенный конкурс превратился в крупнейшее событие в мире живой музыки.