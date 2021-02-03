"Евровидение" возвращается в мае

"Евровидение" возвращается!

В прошлом году впервые с 1956 года проведение песенного конкурса было отменено из-за пандемии. Но в этом, 2021, он все же будет проведен, как и предполагалось в Роттердаме, но в необычном формате - виртуально без зрителей. Участникам, не сумевшим приехать в Нидерланды, будет разрешено использовать заранее подготовленные живые записи своих выступлений.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут 18 и 20 мая, финал - 22-го.

Да, песенный конкурс "Евровидение" обязательно вернется в мае этого года - несмотря на пандемию. Но в сложившейся ситуации, к сожалению, мы не можем провести его в привычном формате. Для нас, конечно же, главное - безопасность и охрана здоровья всех участников, начиная со съемочной группы и заканчивая артистами. Это должно быть нашим главным приоритетом. Поэтому мы очень внимательно следим за международными событиями и продолжаем изучать и планировать три пересмотренных сценария проведения конкурса Мартин Остердаль исполнительный супервайзер "Евровидения"

Первый сценарий предполагает социальное дистанцирование, второй - в условиях запретов на перемещение участников и третий - при карантине.

Российская группа Little Big имеет большие шансы на победу, их песня Uno набрала больше всего просмотров среди претендентов. Но в этом году, по правилам конкурса, - им придется выступать уже с другой композицией.

Мы надеемся встретиться в Роттердаме в мае и в ближайшие недели мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Но в такой нестабильной ситуации нам нужно время, чтобы как можно лучше подготовиться к проведению конкурса в самых безопасных условиях Мартин Остердаль исполнительный супервайзер "Евровидения"

Этому конкурсу нет равных. В 2019 году "Евровидение" собрало у экранов около 182 миллионов зрителей. За 64 года своего существования песенный конкурс превратился в крупнейшее событие в мире живой музыки.