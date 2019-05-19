"Евровидение" едет в Нидерланды

Голландский певец Дункан Лоуренс стал победителем конкурса «Евровидение». Он выступал со своей авторской песней Arcade, завоевав второе место в голосовании телезрителей и третье по мнению жюри — это обеспечило ему лучший результат. Дункан Лоуренс принес Нидерландам первую победу на «Евровидении» с 1975 г.

Второе место на конкурсе досталось итальянскому исполнителю Махмуду — он выступал с песней «Деньги». Сергей Лазарев, представляющий Россию, стал третьим.

Лидером в зрительском голосовании стала Норвегия, а члены жюри отдавали максимальное количество баллов Швеции и Северной Македонии. Необычная для Евровидения исландская БДСМ-техно группа Hatari заняла десятое место.

Конкурс «Евровидение» проходил в Тель-Авиве на фоне акций протеста, участники которых осуждают Израиль за кровопролитие в неутихающем палестино-израильском противостоянии. Танцоры труппы Мадонны, которая выступала на «Евровидение» в качестве приглашённой звезды, а затем исландская группа Hatari в эфире демонстрировали флаг Палестины. Европейский вещательный союз осудил их за нарушение принципа аполитичности.

Следующее «Евровидение» должно пройти в Нидерландах. О готовности принять у себя конкурс уже заявили власти Амстердама, Роттердама, Гааги и Маастрихта.