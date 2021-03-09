На "Евровидение" поедет "Русская женщина"

Россия выбрала новую участницу "Евровидения". Победительницей голосования на "Первом канале" стала Манижа Сангин. Уроженка Таджикистана, приехавшая в Россию в трёхлетнем возрасте, выступит с песней "Русская женщина". По её словам, это произведение "о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий":

"Эта песня о самых красивых, самых невероятных женщин России, нас таких много. И женщины России — это не только про внешнее, что, безусловно, факт, это про внутреннюю силу, которая нам присуща уже очень много лет, в горящую избу, да, вот это все, мы все знаем, но самое главное — у нас свой путь, как и у самой России", — говорит певица.

Новость вызвала бурную реакцию в российских соцсетях. Противникам решения не нравится происхождение Манижи, её малоизвестность, манера исполнения и специфический репертуар: Манижу считают защитницей прав женщин и ЛГБТ сообщества.

Российская группа Little Big, избранная на отменённый в прошлом году конкурс, отказалась от новой попытки, чтобы не конкурировать с собственной песней, уже ставшей хитом на YouTube.

Конкурс "Евровидение-2020" был отменён из-за пандемии — такое случилось впервые в его истории. В этом году организаторы настроены решительно, но пока не выбрали безопасный формат. Не исключена возможность того, что участникам позволят выступать в своих родных странах или даже в записи. Финал пройдёт 22 мая.