Приговор Навальному: неоднозначная реакция

Приговор, вынесенный оппозиционному лидеру Алексею Навальному во вторник, вызвал неоднозначную реакцию среди москвичей. В то время как одни нашли решение суда вполне справедливым, другие упрекают власти в излишней жестокости и заявляют о полном отсутствии в стране правосудия.

– Я никогда не была сторонницей Навального, но сажать человека в тюрьму так, как его посадили – этого нельзя было делать. Это должно было решаться как-то по-другому.

– Я считаю, что, если осудили, то, значит, было за что. А то, что протестуют - так в любой стране протестуют. Но если они нарушают закон, то, значит, их правомерно задерживают. Везде полиция задерживает тех, кто неправ».

– Двояко я к этому отношусь. Я вообще считаю, что у нас в стране нет правосудия, никакого. Скажешь лишнее – и ты там окажешься. Вот, что могу сказать.

После оглашения приговора, по данным правозащитников, полиция задержала в разных городах страны около полутора тысяч человек, вышедших на улицу с протестами. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в связи с этим:

– Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, конечно же, зашкаливает. И абсолютно скрывается от общественности, что те законы, которые существуют для проведения митингов, демонстраций и всяких протестов на Западе, гораздо более жестоки, чем в Российской Федерации.

Суд заменил Алексею Навальному его условный срок в три с половиной года на заключение в колонии общего режима. Адвокаты оппозиционера намерены в ближайшее время обжаловать это решение.