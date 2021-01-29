ВОЗ: "Снимать ограничения рано"

В Португалии отмечен резкий рост заболеваемости COVID-19, при этом по числу смертей в пересчёте на миллион жителей страна оказалась на первом месте в мире. В связи с этим здесь объявлен двухнедельный запрет на зарубежные поездки, и подчёркивается, что граница с Испанией также будет закрыта. Об этом заявил глава МВД Португалии Эдуардо Кабрита, выступая в парламенте:

– Правительство в рамках национальной стратегии примет меры по ограничению поездок граждан за границу в течение следующих 15 дней, чтобы защитить их и содействовать сокращению распространения инфекции.

Положение дел остаётся тревожным и в Великобритании, где ежедневно фиксируются десятки тысячи новых случаев. Во Франции, как отметил министр здравоохранения страны Оливье Веран, несмотря на действующие ограничения, ситуация не улучшается:

– Каждый день выявляется более 20 тысяч заразившихся – это много, хотя и меньше, чем осенью, когда это число достигало 50 тысяч, но всё же оно остаётся весьма высоким. Кроме того, имеется тенденция к росту – последние три недели число инфицированных увеличивалось примерно на 10% каждые семь дней.

При этом в Польше, Хорватии и на Кипре рассматривают возможность возобновления работы торговых центров и музеев, но ВОЗ предостерегает их от поспешных действий.

– Ограничения, установленные для снижения распространения вируса, особенно новых, более заразных его вариантов, привели к сокращению числа новых случаев во всём регионе, – заявил Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе. – В 30 странах отмечено значительное снижение 14-дневной кумулятивной заболеваемости, это на семь стран больше, чем две недели назад. Но темпы передачи инфекции в Европе по-прежнему очень высоки, что затрудняет работу систем здравоохранения, поэтому пока рано снимать ограничения.

Ситуация усугубляется в связи с нехваткой вакцины, и правительства европейских стран были вынуждены скорректировать объявленные ранее планы вакцинации населения. Надежды, которые многие связывали с наступлением 2021 года, заметно пошатнулись уже через месяц после его начала.