Рекордный снегопад в Нью-Йорке

В Нью-Йорке — небывалый снегопад. Школы во вторник закрыты, мэрия призывает горожан воздержаться от поездок. На улицах и в парках слой снега толщиной более 40 см. Объявлено чрезвычайное положение, во всех аэропортах мегаполиса отменены десятки рейсов.

Из-за снегопада в Нью-Йорке приостановлена и кампания по вакцинации от коронавируса. В мэрии призвали жителей в первую очередь пожилых — по возможности не выходить из дома и не подвергать себя опасности.

Непогода обрушилась на центральные и северо-восточные районы США ещё несколько дней назад. В Омахе и Небраске снегопад объявили "историческим", отметив, что последний раз что-то подобное видели 15 лет назад.

Сейчас, по данным метеорологов, снежный шторм уходит в сторону океана.