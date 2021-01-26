Фермеры подсчитывают убытки от «Филомены»

Прошло уже две недели со с тех пор как шторм «Филомена» принес в Испанию небывалые холода и снегопад, но последствия непогоды всё еще напоминают о себе в сельской местности. Фермеры, которые не привыкли запасаться на зиму сеном, опасаются за свой скот, так как, если снег выпадет вновь, животные окажутся без подножного корма:

«Я и раньше подкармливал свою скотину концентратами, но сейчас я вынужден давать их в тройном размере, чтобы она не теряла вес. Если коровы слишком отощают, они не смогут кормить своих телят, да и сами могут умереть».

На непогоду жалуются не только скотоводы, но и овощеводы: порывы ветра разрушили их теплицы. На их восстановление понадобится потратить, как минимум, 100 тысяч евро.

«Дороже всего нам будет стоить не восстановление разрушенных теплиц, а то, что в ближайшее время мы не сможем в них ничего посадить, – рассказывает хозяин разрушенных теплиц Хавьер де ла Пенья. – Целые месяцы будут для нас потеряны».

Природная стихия нанесла удар по сельским жителям, которым и так всё труднее убедить своих повзрослевших детей не уезжать в город, а продолжать дело своих родителей.

Карлос Марласка, корреспондент Euronews: «Фермеры жалуются на правительство мадридского региона. По их словам, помощь от него доходит очень медленно из-за бюрократических проволочек. Из-за этого они могут даже лишиться возможности получить компенсацию за потери, нанесенные "Филоменой"».

По словам Моники Альваро из Союза мелких хозяев и скотоводов, обещанные правительством 16 млн евро, были заложены в бюджет еще до бури, а проблемы в сельском хозяйстве накапливались годами:

«Если вы руководите крестьянским хозяйством с низкой доходностью и на вас внезапно обрушивается буря наподобие "Филомены", денег на восстановление у вас просто нет. Тем более что последние годы доходы были исключительно низкими и лишних денег нет ни у кого».

Общий объем ущерба оценивается правительством мадридского региона в 46 млн евро, что вынуждает его обратиться за помощью к центральному правительству.