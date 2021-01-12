Впечатляющие спутниковые снимки Испании в снегу

Облака над Испанией рассеялись, позволив спутникам запечатлеть последствия исторического снегопада Филомена, накрывшего Мадрид и другие части Испании толстым снежным покровом.

Генеральный директорат по оборонной промышленности и космосу Европейской комиссии поделился с нами этими яркими снимками заснеженной Испании. Фотографии были сделаны спутником Sentinel 2.

Центр Мадрида под снегом euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

Центр Мадрида завален снегом. euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

Под снегом оказался Международный аэропорт Мадрид-Бара́хас имени Адольфо Суареса. Всего несколько взлетно-посадочных полос смогли очистить для выполнения нескольких рейсов.

Аэропорт Барахас не работал все выходные. euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

А вот южные пригороды Мадрида.

Плотное белое одеяло на юге Мадрида euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

Sentinel 2 запечатлел "край" Филомены в Эррера-дель-Дуке, Бадахос.

Граница шторма в Эррера-дель-Дуке, Бадахос euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

На северной границе Испании в Замору и Вальядолиде снега очень мало.

В Заморе и Вальядолиде больше привыкли к суровой зиме, но Филомена почти не принесла снега. euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

В долине Тьетар снега также не оказалось.

В Талавера-де-ла-Рейна и в долине Тьетар почти не было снега euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

Однако город Авила к северо-западу от Мадрида проснулся в снегу.

Авила под снегом euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

Шторм обошел традиционно заснеженную Сеговию стороной.

Небольшой снег в Сеговии euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

А вот Толедо таким снежным мы, кажется, еще не видели.