Симоновский суд заменил Навальному условный срок на 3,5 года реального заключения по делу "Ив Роше"

Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года реального заключения по делу "Ив Роше".

В ходе выездного заседания в Мосгорсуде судья Наталья Репникова удовлетворила ходатайство ФСИН по замене условного срокана реальный. "До вступления приговора в законную силу избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", - зачитала она решение. "Навальный будет содержаться в СИЗО до вступления в силу решения", уточнила Наталья Репникова.

Время, проведённое оппозиционером под домашним арестом, суд зачёл в срок заключения по формуле "один к одному". Решение пока не вступило в силу, у сторон есть десять дней на обжалование. Защита Навального уже заявила, что обжалует его, сообщила одна из адвокатов Ольга Михайлова.

Юлия Навальная заплакала, услышав решение по делу мужа. Сам Навальный выслушал судью спокойно. Суд также вынес частное постановление инспекции ФСИН за ненадлежащий контроль за Навальным.

Более 350 сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией были задержаны во вторник в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ижевске, по данным ОВД-Инфо.

Одним из первых на решение отреагировал глава МИДа Германии. "Приговор против Алексея Навального - это жёсткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России. Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", -написал Хайко Мааса в Twitter'e. Освободить российского оппозиционера "немедленно и без всяких условий" призвал госсекретарь США Энтони Блинкен.