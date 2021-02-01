В Сомали погиб экс-министр обороны

Экстремистская группировка "Аш-Шебаб" взяла на себя ответственность за нападение на гостиницу "Африк" в столице Сомали. Жертвами террористов стали 5 человек. В воскресенье вечером смертник взорвал машину на въезде в гостиницу, после чего ещё несколько исламистов ворвались в здание.

Среди погибших оказался владелец отеля, экс-министр обороны Сомали, занимавший этот пост ещё в 1970-х годах. В то же время большинству посетителей, включая ещё одного экс-министра обороны, удалось спастись. Перестрелка боевиков со службой охраны и подоспевшими силовиками продолжалась до утра понедельника. Ликвидированы четверо террористов.