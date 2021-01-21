Двойной теракт в Багдаде: десятки погибших и пострадавших

В Багдаде по меньшей мере 35 человек стали жертвами теракта, десятки получили ранения разной степени тяжести. В четверг утром в районе площади Ат-Таяран, где расположен рынок, один за другим прогремели взрывы. По словам представителя армии Ирака, нападение совершили два террориста-смертника, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, но местные власти склонны к тому, что атака - дело рук "Исламского государства".

Говорят жители Багдада, очевидцы нападения:

"Власти не обеспечивают безопасность граждан. Здесь нет ни представителей полиции, ни сотрудников спецслужб".

"Это терроризм. Они хотят помешать проведению выборов, запугать людей, живущих в центре Багдада".

Не исключается, что у нападавших были сообщники. Иракские силовики из соображений безопасности перекрыли все дороги, ведущие к "зеленой зоне" иракской столицы - району в центре Багдада, в котором находятся посольства многих иностранных государств и центральные офисы государственных учреждений. Президент страны Бархам Салех осудил атаку, пообещав, что власти не позволят террористам дестабилизировать ситуацию в республике.

В минувший вторник правительство Ирака приняло решение о переносе досрочных выборов в парламент с июня на октябрь. С инициативой выступила Высшая избирательная комиссия: по ее мнению у большинства политических партий и объединений не хватило бы времени, чтобы зарегистрироваться для участия в голосовании.