Жители острова Утойя против памятника жертвам терактов

Норвежский суд приостановил работы по установке мемориала жертвам терактов 2011 года на острове Утойя.

Этого добивались местные жители. Согласно предоставленному в суд отчету, для многих из них "бронзовое" напоминание о трагедии негативно скажется на их здоровье, в том числе психике.

Жертвами двух терактов, совершенных ультраправым террористом Андерсом Берингом Брейвиком, 22 июля 2011 года стали 77 человек, более 300 получили ранения.

Проблема в том, что мы живем совсем близко. Они хотят построить мемориал, напоминающий кладбище. 77 бронзовых трехметровых столбов стоят в 75 метрах от нашего дома. Это будет первое, что мы увидим, выглянув в окно. Я пытаюсь абстрагироваться, забыть все это, но с тех пор, как начались работы, воспоминания возвращаются Терье Льен местный житель

22 июля 2011 года после подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в правительством районе Осло Брейвик отправился на остров Утойя, где проходил традиционный молодёжный летний слет в лагере правящей Рабочей партии.

Террорист открыл огонь. В лагере началась паника, молодые люди спасались в бегством. Из воды местные жители спасли более 200 подростков.

После теракта Брейвик заявил, что его целью было "спасти Норвегию и Европу от марксистского и исламского засилья".