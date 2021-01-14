Жители острова Утойя против памятника жертвам терактов

Жители острова Утойя против памятника жертвам терактовКомментарии
Норвежский суд приостановил работы по установке мемориала жертвам терактов 2011 года на острове Утойя.
Этого добивались местные жители. Согласно предоставленному в суд отчету, для многих из них "бронзовое" напоминание о трагедии негативно скажется на их здоровье, в том числе психике.
Жертвами двух терактов, совершенных ультраправым террористом Андерсом Берингом Брейвиком, 22 июля 2011 года стали 77 человек, более 300 получили ранения.
22 июля 2011 года после подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в правительством районе Осло Брейвик отправился на остров Утойя, где проходил традиционный молодёжный летний слет в лагере правящей Рабочей партии.
Террорист открыл огонь. В лагере началась паника, молодые люди спасались в бегством. Из воды местные жители спасли более 200 подростков.
После теракта Брейвик заявил, что его целью было "спасти Норвегию и Европу от марксистского и исламского засилья".