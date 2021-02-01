Рестораторы Франции хотели открыться, но не смогли

Сегодня открытый ресторан во Франции - явление невиданное. Однако в понедельник владелец ресторана в Вийёрбанне под Лионом Филипп Виейра пригласил на обед 40 гостей. Он последовал протестному призыву своих французских коллег, а таких было более 300, ранее заявивших о твердом намерении открыть рестораны с 1 февраля, несмотря на запрет властей.

Однако все пошло не по плану - утром министр экономики Брюно Ле Мэр пригрозил бунтарям приостановить государственную финансовую помощь на месяц. Филиппу пришлось отказаться от задуманного.

Филипп Виейра, шеф-повар "Espace Zola 229": "Целью дня было открыть заведение, но наш министр крайне жестко высказался насчет санкций в отношении тех, кто откроется. Мне абсолютно необходимы средства фонда солидарности, да я и не хочу участвовать в конфликте. Если я откроюсь, придет полиция и выпишет штрафы всем моим клиентам. Мы этого не хотели, задача заключалась в том, чтобы лучше показать всем, в каком мы положении. И я думаю, что мне и моим коллегам это удалось в этот исключительный день".

Поддержать смелого владельца ресторана пришли бывшие клиенты, устроившие прямо на улице дискотеку.

"У нас не хватает вакцин, а нас пытаются пристыдить, говорят, что мы не должны открываться, не должны делать то, не должны делать это. Но, в конце концов, не этому правительству читать нам морали", - говорит эта женщина.

Лоранс Александрович, Euronews: "Ирония ситуации в том, что ресторан находится рядом с полицейским участком, так что его владелец был услышан властями".

В конце концов все разрешилось мирно, и ресторатор не был оштрафован. Его коллеги в других регионах Франции тоже предпочли диалог с государством. Владельцы ресторанов требуют открытия хотя бы террас. Многие из тех, кто оказался сейчас на грани банкротства, опасаются, что возобновить работу они смогут не раньше мая-июня.