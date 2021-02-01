"Запреты как при фашистах": "антикарантинные" демонстрации в Европе

Сразу в нескольких странах Европы в выходные состоялись крупные манифестации противников антиковидных мер.

В Австрии жёсткий локдаун отменят не раньше чем через неделю. В столице страны власти запретили организованное шествие, но активисты всё равно собрали около 5 тысяч человек в центре города. Многие участники сравнивают нынешнюю ситуацию с обстоятельствами прихода к власти австрийских фашистов:

"Я пришёл сюда, чтобы защитить демократию в этой стране. Запрет политических собраний и демонстраций очень напоминает февраль 1934-го".

В Брюсселе задержаны десятки участников сразу двух демонстраций, запрещённых муниципальными властями. На примерно 400 активистов пришлось около 500 полицейских. В Бельгии с октября действует карантин, комендантский час и запрет на зарубежные поездки без необходимости. В стране уровень смертности несколько месяцев назад был одним из самых высоких в мире, но теперь многие граждане считают, что ограничения пора снимать:

"Я думаю, что всё происходящее неправильно. Они объясняют это тем, что вирус убивает людей; но теперь люди умирают от голода, они не могут работать и зарабатывать, и я уверена, что это не нормально".

В Нидерландах полиция работает в режиме повышенной готовности: на прошлой неделе в стране прошли многочисленные беспорядки и погромы из-за вновь ужесточившихся карантинных мер. В воскресенье демонстрация в Амстердаме была в основном мирной, но стражи порядка разогнали и её.

В Словении на улицы вышли родители школьников: накануне в двух регионах страны учебные заведения вновь были закрыты, проработав в сравнительно нормальном режиме всего неделю. Этим акциям, которые продолжались два дня, полиция не препятствовала, хотя формально в Словении действует запрет на массовые мероприятия.