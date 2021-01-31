Манифестации против запретов и карантина

Во французском Перпиньяне манифестация превратилась в вечеринку. Изначально акция планировалась как выступление против ужесточения антиковидных мер. Во второй половине дня на импровизированной сцене установили колонки. Полиция вмешиваться не стала, несмотря на то, что многие участники оказались без масок. К 6 вечера манифестанты разошлись.

В датском Орхусе группа под названием "Люди в чёрном" также организовала демонстрацию, на которую съехались активисты со всей страны. Они называют антикоронавирусные ограничения нападением на их права. Неделю назад акция протеста этой же группы в столице — Копенгагене — завершилась столкновениями с полицией и несколькими арестами.

В Испании на Балеарских островах выступают против продления запрета на работу ресторанов и баров. Туристическая отрасль региона тяжело пострадала из-за коронакризиса, и многие требуют отставки местного руководства и пересмотра жёсткой карантинной политики.

В Оксфорде, который славен не только университетом, но и историческими пабами, те же проблемы. Многие питейные заведения уже объявили, что не смогут открыться даже после снятия ограничений. Некоторым разрешено продолжать работу уже сейчас, но только на вынос и без права продавать алкоголь.