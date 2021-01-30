Новые штаммы коронавируса закрывают границы в Европе

На фоне распространения новых штаммов коронавируса правительство Германии ужесточило санитарные меры. Изменения касаются порядка въезда иностранных граждан, у которых нет вида на жительство в ФРГ. Власти составили чёрный список стран, с которыми транспортное сообщение будет жёстко ограничено как минимум до середины февраля. Пока это Великобритания, Ирландия, ЮАР, Бразилия и Португалия.

Новые ограничения на границах ввели также Франция и Португалия. С воскресенья въезды и выезды из Пятой республики за пределы ЕС возможны только в исключительных случаях. Для поездок внутри союза надо иметь отрицательный тест на коронавирус. Португалия закрывает сухопутную границу с Испанией — пересечь её можно только в восьми пропускных пунктах при наличии веских оснований. Такие ограничения объясняют желанием сдержать рост заболеваемости и справиться с дефицитом мест в больницах.

В медицинских учреждениях Лондона тем временем отмечают снижение среднего возраста тяжёлых пациентов в COVID-19. Это связывают с распространением новых штаммов коронавируса. Физиотерапевт Клэр Бендалл рассказывает, что разница в возрасте пациентов шокирует:

«Они намного моложе. В первую волну, я помню, думала, что это могла бы быть моя мама или тетя. Теперь я думаю, что это могла быть я, это мог быть мой брат, мой парень».

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрированы более 100 млн случаев COVID-19. Свыше 2 млн 200 тыс. инфицированных умерли.