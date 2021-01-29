Очереди из машин скорой помощи

Государственная больница "Санта-Мария" в Лиссабоне — крупнейший госпиталь Португалии. В последние дни из-за роста числа заражений коронавирусом здесь постоянно выстраиваются очереди из десятков машин скорой помощи с пациентами. Врачи говорят о резко возросшем давлении на систему здравоохранения страны.

Директор больницы "Санта-Мария" говорит: "Такое количество машин скорой помощи служит прямы свидетельством ситуации, сложившейся в стране в целом и в нашем регионе — это высокие темпы распространения инфекции. Мы стараемся сделать все возможное для сдерживания и, несмотря на то что службы скорой помощи перегружены и португальские больницы и медперсонал находятся в затруднительном положении. Мы должны рационально распределять ресурсы и разработать соответствующие критерии для всех больниц".

Во Франции правительство пока решило отказаться от введения нового строго карантина, действующие санитарные меры и полицейский контроль усилены, закрываются границы для прибывающих из стран, не входящих в состав ЕС, в воскресенье не откроются торговые центры площадью свыше 20 тысяч квадратных метров.

В Чехии в субботу вступают в силу новые социальные ограничения. В ответ на это некоторые жители Праги устроили необычную акцию протеста, оставив на знаменитом Карловом мосту свои машины с приклеенными к окнам антиправительственными лозунгами. В стране до 14 февраля действует режим чрезвычайной ситуации.

Норвегия с пятницы ввела запрет на въезд без веских оснований, что означает фактическое закрытие границы королевства почти для всех, кто там не проживает. Из-за ситуации с коронавирусом норвежские власти отменили международные военные учения, которые должны были пройти этой зимой на севере страны.