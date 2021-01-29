"Кровавый антиквариат": мародёры пытаются найти покупателей в соцсетях

Египет, Сирия, Ливия или Ирак: эти экспонаты родом из зон конфликтов. Их называют "кровавый антиквариат".

С начала пандемии эти предметы старины все чаще можно увидеть в социальных сетях. На одном из роликов с объекта культурного наследия в Алеппо мародеры пытаются извлечь древнюю мозаику.

Для археолога Венсана Мишеля, даже если на этих "экспонатах" нет крови, они все равно остаются абсолютно незаконными.

Месопотамские клинописные таблички привозят из Ирака и Сирии, то есть из зон конфликтов. "Кровавый антиквариат" - широкий термин. Но, конечно, он может финансировать терроризм. В любом случае, предметы были незаконно вывезены из этих стран Венсан Мишель археолог

После пересечения границы товар попадает на коммерческие площадки и даже на крупнейшие европейские арт-рынки.

Два молодых археолога отслеживают эти предметы антиквариата на протяжении многих лет. Они создали карту со всеми украденными работами, которые попадают в руки арт-дилеров.

Этот портрет был продан в 2015 году аукционным домом "Бонхамс" с очень интересным упоминанием. Нам сообщили, что эта коллекция принадлежала некому господину С. из Цюриха, Швейцария, в 1990-х годах. Но у нас есть фотографии, сделанные мародёрами, они датированы 2013-2014 годами и нашлись они в социальных сетях. Таким образом мародёры пытались сбыть свой товар, который, возможно, достали из могил Морган Белзик археолог

Найти разграбленные культурные ценности вскоре можно будет с помощью приложения, которое уже используется в настоящее время таможенными органами. Просто сфотографировав предмет, вы получите много полезной информации.

По данным ЮНЕСКО, объем контрабанды предметов искусства оценивается в размере 3-15 млрд. евро в год.