"Кровавый антиквариат": мародёры пытаются найти покупателей в соцсетях

Египет, Сирия, Ливия или Ирак: эти экспонаты родом из зон конфликтов. Их называют "кровавый антиквариат".
С начала пандемии эти предметы старины все чаще можно увидеть в социальных сетях. На одном из роликов с объекта культурного наследия в Алеппо мародеры пытаются извлечь древнюю мозаику.
Для археолога Венсана Мишеля, даже если на этих "экспонатах" нет крови, они все равно остаются абсолютно незаконными.
После пересечения границы товар попадает на коммерческие площадки и даже на крупнейшие европейские арт-рынки.
Два молодых археолога отслеживают эти предметы антиквариата на протяжении многих лет. Они создали карту со всеми украденными работами, которые попадают в руки арт-дилеров.
Найти разграбленные культурные ценности вскоре можно будет с помощью приложения, которое уже используется в настоящее время таможенными органами. Просто сфотографировав предмет, вы получите много полезной информации.
По данным ЮНЕСКО, объем контрабанды предметов искусства оценивается в размере 3-15 млрд. евро в год.