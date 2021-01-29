Нынешняя Еврокомиссия не внушает Юнкеру пессимизма

Программу "О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Всего несколько коротких недель назад мы встречали Новый год с надеждой и даже восторгом. Мы думали, что жизнь может стать только лучше. Что ж, спустя почти месяц после начала 2021 года, этот энтузиазм уступил место разочарованию, огорчению и унынию.

Вместо того, чтобы развивать успех в борьбе с Covid-19, нам приходится иметь дело с новыми опасными вариантами вируса. Вместо нормальной жизни - у нас новые ограничения и запреты на поездки. И вместо быстрых и эффективных кампаний прививок мы наблюдаем задержки, невыполненные обещания и некомпетентность.

Недопоставки вакцин разгневали Брюссель

Производитель лекарств AstraZeneca признал проблемы со скоростью выпуска вакцины, заявив, что цифры поставок по контракту являются «целями», а не твердыми обязательствами. Услышав это, Брюссель вышел из себя.

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес гневно заявила:

_«Позвольте мне быть предельно ясной: 27 стран-членов Европейского Союза едины во мнении, что AstraZeneca должна выполнять свои обязательства по нашему соглашению. Утверждение о том, что компания не поставит вакцину в полном объёме, поскольку она якобы обещала лишь приложить максимум усилий, не правильно и неприемлемо. Неспособность обеспечить производственные мощности противоречит букве и духу нашего соглашения. Мы отвергаем логику принципа «первым пришел - первым обслужен ». _

Беспорядки озадачили голландского премьера

Заминка с AstraZeneca особенно неприятна для Евросоюза, поскольку другой производитель вакцин, Pfizer, сделал аналогичное заявление за несколько дней до этого. Это может означать более длительные локдауны, более глубокий экономический спад и более сердитых избирателей.

Три ночи подряд на этой неделе разъярённая толпа в Нидерландах вступала в столкновения с полицией из-за комендантского часа, введенного для борьбы с пандемией.

Несколько озадаченный голландский премьер-министр Марк Рютте сказал, что его правительство запугать не удастся:

«Начнём с того, что беспорядки недопустимы. У любого нормального человека они вызывают только отвращение. Остаётся лишь гадать, какие бесы вселились в этих людей. Их действия не имеют ничего общего с протестами. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему как к таковому. "

Беспорядки были проявлением широко распространенного среди голландцев недовольства. Слишком медленное внедрение вакцины лишь усугубило это возмущение.

Глава бывшей Еврокомиссии хвалит нынешнюю

Почему Европа отстала от таких стран, как США, Великобритания или Израиль? Этот вопрос широко обсуждается в наши дни. Мы хотели услышать ответ от человека, который кое-что знает о Евросоюзе. Это бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Юнкер: Я должен сказать, что год назад, в январе, феврале 2020 года, никто не думал, что у нас будет эта вакцина. Это большой успех для европейских и международных научных исследований и прогресса. Я считаю, что Еврокомиссия справляется хорошо, хотя я не знаю в деталях, что происходит. Думаю, был сделан правильный выбор, когда Европейскую комиссию попросили заказать эту вакцину от имени 27 стран-членов. Но теперь мы на первых порах сталкиваемся с проблемами производства и распространения.

Euronews: Видите ли вы здесь риск национализма или жёсткого соревнования с третьими странами, такими как США или Великобритания?

Юнкер: Что касается Европейского Союза, я не вижу такого риска, этой национальной монополии на вакцинацию, которую отстаивают некоторые люди в разных государствах-членах. Я не думаю, что так будет. По моим наблюдениям, производство и распространение вакцин в Европейском Союзе и Великобритании осуществляются по-разному. Но я ожидаю, что в этом будет наведён порядок в ближайшие пару недель. Я не испытываю по этому поводу пессимизма.

Euronews: Вас беспокоит новый экономический кризис?

Юнкер: _Не особенно. Потому что я считают различные национальные экономики довольно устойчивыми, хотя это довольно бессмысленным описание, учитывая то, что происходит в Европе. Её экономика достаточно устойчива. Меня немного беспокоит слегка неосторожное поведение некоторых правительств, которые допускают рост государственного долга. Госдолг - это яд, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, это яд. Я хотел бы, чтобы страны-члены организации усиливали и укрепляли способность своей экономики противостоять последствиям, вызванным кризисом пандемии. Так что мне не нравится идея не рассматривать государственный долг как серьёзную проблему. _

Швейцарское мастерство

Несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается Европа, кое-что в ней ещё работает как часы: например, Швейцария.

Ювелирная точность её мастеров позволила создать некоторые из лучших в мире механических часов и автоматов. Историческое превосходство Швейцарии в области, сочетающей науку, искусство и технологии, недавно получило признание Организации Объединённых Наций. Мастерство изготовления различной художественной механики внесено в составляемый ЮНЕСКО Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Я должен признать, что точность птичьих трелей (в часах с кукушкой) невероятна. Они также оказывает успокаивающее действие, если слушать достаточно долго".