Катастрофические результаты лоукостеров easyJet и Wizz Air

Один из секторов, наиболее пострадавших от пандемии COVID19 - авиакомпании - сообщил об очередном катастрофическом квартале.

Выручка easyJet за три месяца упала на 88% (в 8,6 раз). Неутешительные результаты - последствия удара второй волны пандемии по Европе, которая привела к новым локдаунам и ужесточению ограничений на поездки.

Пассажиропоток британского лоукостера упал на 87%. У венгерского бюджетного перевозчика Wizz Air за тот же квартал результат немного лучше - 77%.

В то время как большинство авиакомпаний сокращают флот и список направлений, Wizz Air, наоборот, их наращивала в надежде захватить большую долю постпандемического рынка.

Лоукостеры опубликовали квартальные отчеты как раз в тот момент, когда надежды на возобновление путешествий были подорваны новыми ограничениями.

Несмотря на прогресс в развертывании вакцинации, правительства ужесточают меры в попытке сдержать распространение более заразных штаммов коронавируса.