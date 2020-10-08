Лоукостер EasyJet несет многомиллионные потери

Британская авиакомпания-лоукостер EasyJet готовится отчитаться о годовой потере в размере 845 миллионов фунтов стерлингов (928 миллионов в пересчете на евро).

По словам гендиректора компании Йохана Лундгрена, "с учетом действующих из-за пандемии коронавируса туристических ограничений, в первом квартале 2021 финансового года EasyJet планирует использовать лишь около 25% провозных емкостей. При этом авиакомпания сможет быстро увеличить перевозки, как только спрос восстановится". Сообщается так же, что бронирования авиабилетов на лето 2021 года находится на уровне предыдущих лет.

"Это будет первый раз в истории компании, когда мы зафиксируем годовой убыток", - отметил Лундгрен.

"Авиационная отрасль сталкивается с самой серьезной угрозой в своей истории. Правительству Великобритании необходимо срочно принять специальный пакет мер, чтобы предоставить авиакомпаниям возможность поддерживать экономическое восстановление, когда оно наступит", - сказал Лундгрен.

Британский лоукостер - один из крупнейших авиаперевозчиков Европы. В 2019 году услугами компании воспользовались 96 миллионов пассажиров.