Крупнейшие европейские лоукостеры начнут летать в Россию

Крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты из петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщил Леонид Сергеев, гендиректор компании-оператора Пулково "Воздушные ворота Северной столицы". Летать в Петербург эти компании могут начать уже следующей весной.

Авиаперевозчики подали заявки в августе этого года. Как считает Сергеев, интерес лоукостеров к петербургскому аэропорту связан с тем, что правительство намерено запустить здесь седьмой режим "свободы воздуха". Это значит, что авиаперезчики смогут летать из Петербурга за границу, не возвращаясь в страну, где они зарегистрированы.

Иными словами, если ирландский лоукостер Ryanair захочет летать из Петербурга в Париж, Мадрид или Берлин, ему не нужно будет останавливаться в Дублине.

"За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год", — заявил Сергеев.

Стоит ли российским авиакомпаниям бить тревогу?

Насколько появление этих трех авиакомпаний может быть опасно для российских перевозчиков? Как считает авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, усиление конкуренции всегда таит в себе некоторую угрозу, но всё же опасность не так велика:

Российский рынок сегодня настолько быстро растущий, что, мне кажется, пассажиров хватит всем. Да, это может несколько уменьшить темпы роста российского лоукостера "Победа", но ни в коем случае тут нет угрозы того, что она останется вообще без пассажиров, потому что у нее и так колоссальные темпы роста Роман Гусаров Авиаэксперт, главный редактор Avia.ru

Но менее оптимистично на эту ситуацию смотрит директор консалтингового агентства Infomost Борис Рыбак. Он тоже считает, что на прибыли "Победы" появление трех лоукостеров не сильно отразится, поскольку ее хаб находится в Москве, однако в куда большей опасности оказывается авиакомпания "Россия", которая совершает больше всего заграничных рейсов из Пулкова.

Рыбак опасается, что европейские лоукостеры "выдавят" российские компании из Пулкова: "Они [европейские лоукостеры] работают в совершенно других экономических условиях, они платят совершенно другие налоги, они платят другую цену за топливо, то есть они работают в более благоприятных условиях, и, конечно, они будут иметь колоссальное преимущество". По оценкам Рыбака, российские авиакомпании могут потерять до полумиллиарда долларов.

Выгода для Петербурга

По мнению Гусарова, введение седьмого режима "свободы воздуха" и появление трех новых лоукостеров на российском рынке поможет увеличить турпоток в Петербург и "разгрузит" московские воздушные гавани. "Сейчас как раз обсуждается возможность введения безвизового режима или электронных виз, которые можно будет получить прямо на границе, как раз для транзитных туристов, которые смогут остановиться в Петербурге на несколько дней в упрощенном порядке".

С Гусаровым согласен и Рыбак. По его мнению, в Петербурге может увеличиться количество туристов "выходного дня", которые поедут в северную столицу "пива попить, город посмотреть, как было и в Риге, когда туда начал летать Ryanair".

Британский лоукостер EasyJet раньше уже работал в РФ, но был вынужден уйти с российского рынка в 2016 году из-за падения курса рубля и снижения платежеспособности населения. Венгерская компания WizzAir летает из Будапешта в Москву (аэропорт Внуково). Ryanair впервые начнет полеты в Россию.