Пандемия и психическое здоровье: ООН предупреждает о новом кризисе

Пандемия коронавируса отрицательно сказывается на психическом здоровье. Страх смерти и потери близких, изоляция, экономические потрясения и неуверенность в завтрашнем дне. Сложившаяся ситуация стала тяжелым испытанием для многих жителей планеты. По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, правительства стран должны увеличить финансирование служб психологической помощи, так как потребность в них значительно возросла.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: "Пандемия COVID-19 оказала влияние на целые семьи и сообщества. Речь идет о дополнительном психологическом стрессе. В этом плане наиболее подвержены риску сотрудники сферы здравоохранения, пожилые люди, подростки и молодежь, лица у которых ранее наблюдались психические расстройства и те, кто столкнулись с кризисной или конфликтной ситуацией. Мы должны помочь им и поддержать".

Эксперты ООН провели исследования в разных странах мира. Особую озабоченность у специалистов вызвали результаты опросов, касающиеся психического здоровья медицинских работников.

Девора Кестель, глава департамента психического здоровья ВОЗ : "Согласно исследованиям, которые проводились в Канаде, 47% сотрудников сферы здравоохранения сообщили о том, что нуждаются в психологической поддержке. 47 % - то есть практически половина опрошенных. В Китае у нас несколько другие показатели: угнетенное состояние переживают 50% медиков, 45% испытывают тревожность, бессонницей страдают 34%".

Пандемия коронавируса может привести к глобальному крупному кризису в области психического здоровья, предупреждает ООН и призывает власти срочно принять меры с тем, чтобы облегчить психологические страдания людей. Эксперты выражают надежду, что по мере того как страны будут восстанавливаться после пандемии, психологическая помощь будет включена в общие программы здравоохранения.