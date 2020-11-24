Польша: протесты против закона об абортах

Протестующие заблокировали один из главных мостов, ведущих в Варшаву. Они требуют отменить решение Конституционного суда, который запретил женщинам прерывать беременность, даже если у плода обнаружен тяжелый порок. Часть демонстрантов собралась около здания Министерства образования, чтобы выразить солидарность с учителями: преподавателям пригрозили дисциплинарными взысканиями, если они будут поддерживать протестующих.

Говорит участница акции:

- Уже месяц, как мы выходим на улицу, чтобы выразить протест против ограничений, предусмотренных законом об абортах. Ограничения и раньше были жесткими, но теперь легально сделать аборт в Польше невозможно, и из-за этого прерывание беременности становится еще более опасным. Я хочу, чтобы у меня был выбор и право самой принимать решения, касающиеся моего тела.

Депутаты, которые инициировали это дело, заявляли, что прерывание беременности из-за патологии плода нарушает положение Конституции о защите жизни каждого человека. Теперь сделать аборт в Польше можно только если женщина забеременела в результате изнасилования или инцеста или если есть угроза ее здоровью.