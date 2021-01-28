Бункер для вакцины

Вакцину Pfizer привозят самолётом из Бельгии в Италию, а затем отправляют в региональные больницы, где размещают в больших подземных морозильных камерах. Действовать нужно аккуратно, точно и быстро: нельзя терять ни секунды, обращаясь с ампулами, содержащими столь ценную жидкость. Поясняет Джузеппе Таурино, директор фармацевтического центра Тосканы:

– Следует всего за три минуты извлечь упаковки с вакциной из коробок и поместить их в морозильную камеру, где они будут храниться при температуре -80°C. При этом крайне важно не допустить разморозки и повторной заморозки.

Затем хранящиеся здесь ампулы размораживают по мере надобности и отправляют в местные больницы, где их необходимо использовать в течение пяти дней. От медицинских работников требуется быстрота и безупречность действий.

– Мы способны быстро приспосабливаться к новой ситуации, говорит – Франческа Аззена, директор аптеки. – Но в этот раз потребовались огромные усилия, особенно из-за того, что изменения происходили очень быстро. Пришлось приводить наш график и все рабочие процедуры в соответствие с новыми требованиями.

Корреспондент Euronews Лука Паламара передаёт из Ливорно:

– Время имеет решающее значение. Достаточно всего нескольких минут вне холодовой цепи, чтобы вакцина стала непригодной для использования. А такое совершенно недопустимо, особенно сейчас, когда нехватка вакцины сделалась главной проблемой во всех европейских странах.

– Время имеет решающее значение, – продолжает Джузеппе Таурино – Ведь всего за нескольких минут вне холодовой цепи вакцина становится непригодной. Это совершенно недопустимо, особенно сейчас, когда её не хватает во всех европейских странах.

Дефицит вакцины стал дополнительным испытанием для медицинских центров по всей стране, и потребовал от них высокого уровня координации действий.

– Все местные учреждения здравоохранения внесли свой вклад в хранение вакцины и предоставляли её туда, где отмечалась нехватка. Это стало проявлением взаимопомощи.

Борьбу с пандемией затрудняет дефицит вакцины и сложности с её транспортировкой и хранением. Многие надеются, что в скором времени будет одобрен новый препарат, который не нужно будет хранить при такой низкой температуре, что позволит ускорить процедуру вакцинации.