Цена «Северного потока-2» для ЕС и США: политика и экономика

Европейские законодатели добиваются введения новых санкций против России за арест возвратившегося из Германии оппозиционного деятеля Алексея Навального и задержание тысяч его сторонников. На прошлой неделе Европарламент подавляющим большинством проголосовал в Брюсселе за резолюцию, призывающую остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.

Сотрудник парижского Института имени Делора Жан-Арнольд Винуа не думает, что это будет чувствительным ударом:

«Любая задержка для «Северного потока» сейчас не так уж и важна. Его всё равно когда-нибудь достоят, а в ближайшем будущем последствия от санкций не будут суровыми, учитывая, что пандемия коронавируса привела к сокращению спроса на газ. В таком случае уже имеющейся инфраструктуры будет достаточно, чтобы поставлять необходимый газ в Европейский Союз».

«Северный поток-2» готов примерно на 90%. Мнения о нём в Евросоюзе сильно разделились. Противники видят в газопроводе планы России экспортировать свои энергоносители в обход традиционных транзитных стран Восточной Европы.

Это не беспокоит Ангелу Меркель. Канцлер Германии и её окружение указывает на то, что дешевый российский газ экономически выгоден для всей Европы. Поясняет сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель:

«Немцы заняли странную позицию, которой не понимают ни другие европейцы, ни американцы. Они заявляют, что «Северный поток-2» это чисто коммерческий проект, и что Германия имеет право в нём участвовать. Для строительства этого газопровода найдена лазейка в европейских законах, которую немцы используют, чтобы его строительство продолжалось".

Критики говорят, что Германия игнорирует требования безопасности. По их мнению, Евросоюз станет ещё более зависимым от газа из России, что позволит ей оказывать давление на своих западных соседей.

Именно этот аргумент используют Соединённые Штаты­, которые к тому же хотят экспортировать свой газ. Это звучит бессмысленно и нечестно для немецкого евродепутата Маркуса Пипера:

«Если мы откажемся от ядерной энергетики и угля одновременно, то нам понадобится природный газ на время перехода в водородный век. С этой точки зрения конец Северного потока - это начало американского сжиженного газа. Он дороже и вредит атмосфере, но это прибыльный бизнес для Америки. Поэтому для президента США, будь то ушедший Трамп или пришедший Байден, Северный поток представляет угрозу не безопасности, а их собственной добыче сланцевого газа методом фрекинга - за счет окружающей среды ».

«Северный поток-2» остается спорным для европейских политиков ещё и потому, что они никак не могут определить: как далеко можно зайти в торговле энергоресурсами с Россией, и какой должен быть баланс между политическими и экономическими интересами.