Замки Луары борются за выживание

Пустующие, лишенные туристов из-за пандемии замки Луары. Их владельцы изо всех сил пытаются спасти себя от разорения, а свое наследие от обветшания.

Старинные имения с их сказочными садами не раз становились музами художников и писателей. Но ситуацию здесь сегодня вряд ли можно назвать сказкой.

Замок Жизо ежегодно принимает около 10 тысяч посетителей. В 2020 он недосчитался почти половины, а значит потерял примерно 100 тысяч евро дохода. В данной ситуации — проводить ремонтные работы не представляется возможным.

Если постоянно откладывать реставрационные работы, место такого не прощает. Вы ждете, ждете, и вместо незначительного ремонта вам уже нужно проводить масштабные работы, почти невыполнимые. Поэтому нужно проводить их регулярно, а 2020 год стал немного застойным, конечно Стефани де Лаффон владелица Замка Жизо

Другой замок долины Луары - Риво - не досчитался в этом году 20 тысяч посетителей от привычных 60 тысяч.

Управлять двумя ресторанами и небольшим отелем владелице Каролин Леньё помогают 9 сотрудников. Остаться на плаву ей помогла помощь от государства. Она частично компенсировала отмену фестивалей и выставок, которыми славился замок Риво. Чего не скажешь о местной культурной жизни.

Мы устраиваем немало праздников для местного населения. Это придает здешним будням динамизма, социального общения. Вокруг культурных и праздничных мероприятий начинает кипеть жизнь. А таких мест здесь немного. И это очень важно. Нельзя забывать о сельской местности, потому как фермеры так и мы, культурные объекты, — олицетворение этой сельской жизни Каролин Леньё совладелица Замка Риво

С нетерпением ждет туристов и Замок Юссе, который, как утверждается вдохновил Шарля Перро на написание сказки "Спящая красавица".