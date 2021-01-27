Замки Луары борются за выживание

Замки Луары борются за выживаниеКомментарии
Пустующие, лишенные туристов из-за пандемии замки Луары. Их владельцы изо всех сил пытаются спасти себя от разорения, а свое наследие от обветшания.
Старинные имения с их сказочными садами не раз становились музами художников и писателей. Но ситуацию здесь сегодня вряд ли можно назвать сказкой.
Замок Жизо ежегодно принимает около 10 тысяч посетителей. В 2020 он недосчитался почти половины, а значит потерял примерно 100 тысяч евро дохода. В данной ситуации — проводить ремонтные работы не представляется возможным.
Другой замок долины Луары - Риво - не досчитался в этом году 20 тысяч посетителей от привычных 60 тысяч.
Управлять двумя ресторанами и небольшим отелем владелице Каролин Леньё помогают 9 сотрудников. Остаться на плаву ей помогла помощь от государства. Она частично компенсировала отмену фестивалей и выставок, которыми славился замок Риво. Чего не скажешь о местной культурной жизни.
С нетерпением ждет туристов и Замок Юссе, который, как утверждается вдохновил Шарля Перро на написание сказки "Спящая красавица".