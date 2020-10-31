Коронавирус в замке Дракулы

В обычное время на Хеллоуин в румынский замок Бран приезжают тысячи туристов, но в этом году из-за пандемии коронавируса здесь немноголюдно. Согласно легенде, в замке Бран останавливался воевода Влад Цепеш — прототип главного героя знаменитого романа "Дракула" Брэма Стокера.

В новых условиях пришлось отменить традиционную костюмированную вечеринку во дворе замка.

Алексндру Приску, менеджер по маркетингу в замке Бран, говорит: "Мы также сразу решили, что не будем использовать в декорациях ничего, что может напоминать о коронавирусе. Поэтому мы решили использовать разные скелеты, изображения связанные со смертью".

На экскурсию можно попасть только при строгом соблюдении санитарных требований — это обязательное ношение защитных масок и дистанция в два метра между посетителями.

"Ситуация ухудшается с каждым днем, иностранных туристов почти нет, очень мало, даже на Хеллоуин мы надеемся, ждем, когда нас закроют".

В настоящее время румыны примерно на половине территории страны живут по так называемому красному сценарию, когда на тысячу жителей за последние 14 дней приходится трое инфицированных. В таком случае в соответствующем населенном пункте вводятся максимальные ограничения.