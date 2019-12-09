Спасение коллективного замка

В субботу новые владельцы замка Мот-Шанденье в департаменте Вьенна на западе Франции отпраздновали приближение Рождества. Мот-Шанденье сегодня - не обычный замок, а коллективный. Его владельцы - тысячи человек из 115 различных стран. В 2017 году это красивейшее историческое здание XIII века, пришедшее в упадок из-за обширного пожара 1932 года, было выкуплено с целью его реставрации за 500 тысяч евро благодаря краудфандинговой кампании. Ремонтные работы начались в январе 2019 года и продолжаются до сих пор. С 2018 года замковый парк открыт для посетителей, но само здание пока на ремонте.
До того, как попасть во владение десятка тысяч человек, замок переходил от одного барона к другому и даже побывал собственностью Наполеона III. С 80-х годов 20-го века новыми владельцами предпринимались попытки отреставрировать замок, однако государство так и не признало его историческим памятником, а значит и денег на ремонт выделено не было. Сегодня Мот-Шанденье впервые за долгое время улыбнулась удача.