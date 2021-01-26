Евросоюз займется производством батарей для электрокаров

Евросоюз одобрил выделение 2,9 миллиарда евро на развитие собственной отрасли производства электрических батарей, что, как ожидается, снизит зависимость блока от импорта из Азии. Основной целью таких инвестиций называют стремление ЕС к сокращению вредных выбросов в атмосферу к 2050 году.

Мы не сможем оправиться от этого кризиса, перестроив мир таким, каким мы его знали до пандемии. Это исторический шанс перейти на более экологичный, цифровой и устойчивый образ жизни. И, в частности, для решения проблемы климата мы должны изменить то, как мы питаем наш мир, как обогреваем наши дома, как путешествуем и перемещаемся Маргрет Вестагер еврокомиссар по цифровому развитию Европы

Проект, в котором участвуют такие страны как Австрия, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Польша, Словакия, Испания и Швеция, охватит всю производственную цепочку, от добычи полезных ископаемых до проектирования, производства аккумуляторов и их переработки.

По предварительным данным, объём только европейского рынка батарей к 2025 году достигнет отметки в 250 миллиардов евро.