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Бизнес

Евросоюз займется производством батарей для электрокаров

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 Ольга Кепински
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Евросоюз займется производством батарей для электрокаров
Авторское право  Euronews
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Евросоюз одобрил выделение 2,9 миллиарда евро на развитие собственной отрасли производства электрических батарей, что, как ожидается, снизит зависимость блока от импорта из Азии. Основной целью таких инвестиций называют стремление ЕС к сокращению вредных выбросов в атмосферу к 2050 году.

Мы не сможем оправиться от этого кризиса, перестроив мир таким, каким мы его знали до пандемии. Это исторический шанс перейти на более экологичный, цифровой и устойчивый образ жизни. И, в частности, для решения проблемы климата мы должны изменить то, как мы питаем наш мир, как обогреваем наши дома, как путешествуем и перемещаемся
Маргрет Вестагер
еврокомиссар по цифровому развитию Европы

Проект, в котором участвуют такие страны как Австрия, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Польша, Словакия, Испания и Швеция, охватит всю производственную цепочку, от добычи полезных ископаемых до проектирования, производства аккумуляторов и их переработки.

По предварительным данным, объём только европейского рынка батарей к 2025 году достигнет отметки в 250 миллиардов евро.