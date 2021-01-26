Евросоюз займется производством батарей для электрокаров

Евросоюз займется производством батарей для электрокаровКомментарии
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Евросоюз одобрил выделение 2,9 миллиарда евро на развитие собственной отрасли производства электрических батарей, что, как ожидается, снизит зависимость блока от импорта из Азии. Основной целью таких инвестиций называют стремление ЕС к сокращению вредных выбросов в атмосферу к 2050 году.
Проект, в котором участвуют такие страны как Австрия, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Польша, Словакия, Испания и Швеция, охватит всю производственную цепочку, от добычи полезных ископаемых до проектирования, производства аккумуляторов и их переработки.
По предварительным данным, объём только европейского рынка батарей к 2025 году достигнет отметки в 250 миллиардов евро.