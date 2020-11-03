Если сломался мобильный телефон, компьютер или другое электронное устройство, починить его бывает не просто. Его даже не разрешается вскрывать неспециалисту во избежание потери гарантии. Кроме того, производители часто намеренно ограничивают срок службы своих изделий. Это называется "планируемым устареванием". Защитники прав потребителей по всему Евросоюзу развернули компанию под лозунгом «За право на ремонт», которая заодно способствует чистоте окружающей среды.

«Согласно новому докладу ООН, мы производим больше электронных отходов, чем когда-либо прежде. Что-то около 53 миллионов тонн, это очень много, - сказала активист компании Хлоя Миколайчак. – Поэтому давая, людям право и возможность ремонтировать свои устройства, мы значительно сокращаем количество отходов, выбрасываемых на свалки".

Эту кампанию поддерживают некоторые политики. "Зелёный" французский евродепутат хочет заменить понятие планируемого устаревания на понятие "преждевременного устаревания", что дало бы пользователю больше защиты при выходе из строя его электронной техники:

«Планируемое устаревание создает впечатление, что производитель специально запрограммировал поломку. Но юридически доказать это сложно, - сказал Давид Корман. – А если случилось преждевременное устаревание, потребителю нужно лишь показать, что срок службы устройства оказался короче, чем он должен быть. Это даст основание пожаловаться на устаревание".

На прошлой неделе комитет Европарламента по внутреннему рынку и защите потребителей признал их право на ремонт, и одновременно призвал производителей вкладывать в коробку документ или наклеивать снаружи ярлыки с указанием срока службы и ремонтного потенциала каждого товара.

"Нас разочаровало то, что депутаты приняли поправки в пользу добровольных схем маркировки продуктов. А мы настаивали на обязательной маркировке, – продолжала Хлоя Миколайчак. – Они также ослабили положения о преждевременном устаревании в пользу планируемого устаревания, которое, как мы знаем, очень трудно доказать. Из-за этого часто не будут соблюдаться обязательные критерии устойчивости для закупаемых товаров. Так что в целом евродепутаты смягчили первоначальное предложение".

Новое голосование по этому вопросу должно состояться на парламентской сессии в конце ноября.